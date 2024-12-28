Боксер Пол Бамба умер спустя неделю после завоевания золотого пояса WBA

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Bamba

Боксер из Пуэрто-Рико Пол Бамба ушел из жизни на 36-м году жизни спустя неделю после завоевания золотого пояса WBA Gold в весовой категории до 90,71 килограмма. Об этом рассказал менеджер атлета Шаффер Смит в соцсети Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В посте Смит привел обращение семьи погибшего.

"С глубоким прискорбием сообщаем о кончине любимого сына, брата, друга и чемпиона по боксу, чей свет и любовь затронули бесчисленное количество жизней", – говорится в сообщении.

При этом причины смерти боксера не уточняются.

Бамба родился 15 августа 1989 года. За свою спортивную карьеру ему удалось провести 22 боя, 19 из которых завершились его победой.