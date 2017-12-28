Российскую символику разместят в Доме болельщиков на ОИ-2018

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Российскую символику можно будет использовать в Доме болельщиков спортсменов из РФ на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщил директор Дома болельщиков Олег Румянцев.

"Традиционной символикой проекта является символ сердца, сложенного из ленты цветов российского триколора", – приводит ТАСС слова Румянцева. "Эта символика и будет использоваться в Доме. Запрет на национальную символику не касается болельщиков", – пояснил директор Дома болельщиков.

Как рассказал Румянцев, Дом болельщиков расположится в прибрежном кластере Олимпиады в городе Каннын. Таким образом, он будет находиться в пешей доступности от Олимпийского парка, где состоятся соревнования по фигурному катанию, шорт-треку, керлингу и конькобежному спорту.

5 декабря исполком МОК принял решение о дисквалифицикации Олимпийского комитета России (ОКР) и отстранении сборной России от участия в Игр-2018 под флагом страны. При этом российским спортсменам, не заподозренным в допинге, предложили отправиться в Южную Корею и выступить на соревнованиях под олимпийским флагом.

20 декабря МОК опубликовал требования к форме российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года. Всего в перечне 13 пунктов. На спортивную одежду запрещено наносить герб России, эмблему российского олимпийского комитета, а цвета элементов не должны складываться в отечественный триколор.

Кроме того, в форме можно использовать один или два цвета, а тона должны быть темнее, чем у флага РФ. Писать на одежде можно только Olympic Athlete from Russia, причем все слова в надписи должны быть одинакового размера, а слово "Россия" не может быть написано над словами "Олимпийский атлет".