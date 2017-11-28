Прохоров готов инициировать судебный процесс против Родченкова в США

Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Российский бизнесмен Михаил Прохоров готов инициировать судебный процесс против бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который является главным информатором расследования о якобы существовавшей в России на государственном уровне допинговой системе.
"Я готов привлекать лучших юристов для защиты интересов наших биатлонисток в любой стране мира, там где это наиболее целесообразно. Уверен, что один из судов необходимо инициировать на территории США, чтобы была возможность допросить в рамках судебного процесса "торговца смертью" Родченкова", − сказал он в разговоре с ТАСС.
Ранее комиссия МОК поверила показаниям бывшего главы московской антидопинговой лаборатории, о чем сказано на сайте организации. Если с ними согласится весь МОК, это может привести к отстранению сборной России от зимних Игр в Южной Корее.
Олимпийский комитет уже пожизненно дисквалифицировал некоторых наших спортсменов, аннулировав их результаты на соревнованиях в Сочи в 2014 году. Под санкции МОК попали биатлонисты Алексей Негодайло, Дмитрий Труненков, Ольга Вилухина, Яна Романова, а также скелетонист Сергей Чудинов.
Комитет признал их виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Они должны быть лишены завоеванных медалей, их результаты аннулируют.
Как развивается допинговый скандал вокруг России читайте в материале портала Москва 24.
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