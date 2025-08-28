"Динамо" обыграло "Торпедо" в первом матче Кубка мэра Москвы по хоккею

Фото: телеграм-канал "ХК Динамо Москва | HC Dynamo"

Столичное "Динамо" одержало победу над нижегородским "Торпедо" в первом матче Кубка мэра Москвы.

В традиционном турнире динамовцы выиграли со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Максим Мамин на 36-й минуте.

Следующий матч "Динамо" ожидается против одноклубников из Минска. Их встреча состоится в субботу, 30 августа.

18-й Кубок мэра Москвы в столице стартовал 28 августа. Все игры пройдут во Дворце спорта "Мегаспорт" имени Тарасова и завершатся 31 августа.

Соревноваться между собой будут московские "Спартак", ЦСКА и "Динамо", нижегородское "Торпедо", минское "Динамо" и китайский "Шанхай Дрэгонс". При этом белорусский клуб впервые примет участие в турнире.

