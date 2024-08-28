Биатлонистка Зайцева: занятия спортом учат управлять своими эмоциями

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Регулярные занятия спортом и физические нагрузки не только укрепляют организм, улучшают самочувствие и дают силы, но и являются отличным методом "прокачивания" эмоционального интеллекта, считает российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева.

О значении спорта для поддержания морального духа и развития эмоционального интеллекта она рассказала жителям Северного Тушина на мероприятии "Московский двор – спортивный двор".

"За долгие годы тренировок и теперь, когда я занимаюсь подготовкой молодых спортсменов, я убедилась в том, что спортивная нагрузка учит управлять своими эмоциями. Во-первых, для регулярных занятий спортом порой необходимо буквально заставлять себя выполнять упражнения, что и в жизни помогает успешно преодолевать сложные ситуации, использовать самомотивацию для достижения успеха. Во-вторых, зачастую спорт заставляет оставаться здравомыслящим в любой ситуации, то есть учит контролировать эмоции и не дает им перерасти в раздражение, что опять-таки сказывается и в момент деловых переговоров, и в день экзамена, и при решении бытовых вопросов", – рассказала Ольга Зайцева.

Не менее важна в повседневной жизни способность влиять на других и талант заслуживать уважение окружающих. Каждый, кто хоть раз играл в команде, сталкивался с этим. На своем примере спортсменка отметила, что уважение коллег, чувство плеча много раз помогало ей побороть сомнения и двигаться вперед. И, наконец, по словам Ольги Зайцевой, спорт учит противостоять негативу, сохранять спокойствие в непростых ситуациях и спокойно общаться даже с теми людьми, кто изначально настроен на конфликт.

В итоге можно говорить о том, что регулярные тренировки или занятия физкультурой "обучают" системы организма привыкать к хорошему стрессу, что в будущем позволяет рационально действовать во всех сферах жизни. В ходе спортивного праздника Ольга Зайцева объяснила принципы выполнения базовых упражнений, их влияние на различные группы мышц и эмоциональное состояние.

Ранее Зайцева на встрече с активными жителями района Молжаниновского рассказала, что спортивная программа марафона "Дарите время семье", который проходит до 30 ноября, не только поможет оставаться энергичным, активным и здоровым в любом возрасте, но и показывает, как занятия спортом укрепляют семейные связи, учат находить развлечения, которые интересны всем. У каждого участника марафона есть свой личный кабинет, где публикуются различные советы и задания, а также утренняя зарядка.

