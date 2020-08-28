Стало известно о госпитализации Исинбаевой

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Олимпийскую чемпионку, рекордсменку мира в прыжке с шестом Елену Исинбаеву госпитализировали, сообщают "Дни.ру".
У 38-летней спортсменки возникли проблемы со здоровьем. Об этом она рассказала в своем Instagram. Она опубликовала снимок из больницы, отметив, что у нее возникла маленькая проблема, однако подробностей раскрывать не стала.
Уже на следующей неделе Исинбаеву выписывают из медицинского учреждения. Как отметила сама спортсменка, врачи быстро помогли ей, повода для переживаний нет.
Ранее главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис выздоровел после прохождения лечения от COVID-19. Он отметил, что во время болезни он продолжал активно следить за игроками, пересматривая записи тренировок и игр. Тренер заявил, что с нетерпением ждет своего возвращения к работе.
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