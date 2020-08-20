Тренер баскетбольного ЦСКА Итудис вылечился от коронавируса

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис выздоровел после прохождения лечения от COVID-19. Об этом говорится на сайте клуба.

"Слава богу, я полностью здоров и готов вернуться к обычной жизни. Знаю, что многие болельщики ЦСКА поддерживали меня, они посылали сообщения мне и в клуб, и я благодарен за это. Большое спасибо всем медикам и людям, занимавшимся моей реабилитацией здесь, в Афинах, они проявили большую заботу", – рассказал Итудис.

Он добавил, что во время болезни он продолжал активно следить за игроками, пересматривая записи тренировок и игр. Тренер заявил, что с нетерпением ждет своего возвращения к работе.

В настоящее время Итудис находится в Афинах. Сейчас тренеру необходимо пройти несколько дополнительных обследований, после чего он вернется в столичный тренировочный лагерь ЦСКА, сообщили в клубе.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 21,9 миллиона случаев коронавируса, свыше 775 тысяч человек скончались. В России выявлено 942 106 случаев COVID-19, вылечились 755 513 человек, скончались 16 099.

