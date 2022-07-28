Себастьян Феттель объявил об уходе из "Формулы-1" по окончании текущего сезона

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Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель покинет "Формулу-1" по окончании текущего сезона. Заявление размещено на официальном сайте команды "Астон Мартин", за которую выступает спортсмен.

"За последние 15 лет я имел честь работать со многими замечательными людьми в "Формуле-1", слишком многих нужно упомянуть и поблагодарить", – говорится в заявлении 35-летнего гонщика.

Он напомнил, что выступает за "Астон Мартин" последние 2 года. Феттель выразил надежду, что его прошлая и текущая работа поможет команде побеждать в дальнейшем.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Ханю объявил о завершении карьеры. В марте Ханю пропустил чемпионат мира из-за травмы правого голеностопа, полученной в ходе выступления на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Там он не сумел защитить титул и занял четвертое место.

