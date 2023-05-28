Стали известны финалисты чемпионата мира по хоккею 2023 года

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

В финал чемпионата мира по хоккею 2023 года вышли сборные Канады и Германии. Встреча двух команд состоится в воскресенье, 28 мая, на стадионе Nokia Arena в Финляндии.

В полуфинале турнира сборная Германии одержала победу над командой из США, а канадцы обыграли латышских хоккеистов.

Матч за третье место между сборными США и Латвии также пройдет 28 мая, прямо перед финалом.

В марте этого года совет Международной федерации хоккея принял решение о продлении отстранения сборных России и Белоруссии от соревнований в сезоне 2023/2024. Решение было основано на оценке рисков от компании, которая специализируется на этом.

Совет организации установил, что возвращение российских и белорусских спортсменов в международные соревнования окажется небезопасным. Также в заявлении указывается, что Международная федерация хоккея вернется к данному вопросу в марте следующего года.