"Ювентус" официально объявил о назначении Аллегри

Фото: juventus.com

Итальянец Массимилиано Аллегри во второй раз за карьеру возглавил туринский "Ювентус". Об этом сообщает "Газета.ру".

Клуб не сообщил подробности контракта специалиста, однако, по версии СМИ, речь идет о соглашении до 2025 года с зарплатой около 9 миллионов евро в год.

Аллегри работал в "Ювентусе" в период с 2014 по 2019 год. За это время клуб пять раз стал чемпионом Италии, четыре раза выигрывал Кубок Италии и дважды – Суперкубок. Кроме того, специалист дважды привел команду к финалу Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне "Ювентус" занял четвертую строчку в таблице чемпионата Италии по футболу. Выиграл турнир миланский "Интер", который вскоре после чемпионства лишился тренера.

