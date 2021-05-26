Антонио Конте оставил пост главного тренера миланского "Интера"

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Итальянец Антонио Конте покинул пост главного тренера миланского "Интера". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

"Все члены клуба хотели бы поблагодарить Антонио за выдающуюся работу, проделанную им, которая привела к выигрышу 19-го "Скудетто". Антонио Конте навсегда останется в истории нашего клуба", – заявили в пресс-службе "Интера".

Под руководством покинувшего клуб тренера "Интер" стал чемпионом Италии впервые с 2010 года.

Два дня назад стало известно, кто будет новым главным тренером московского "Спартака". После Доменико Тедеско пост занял португалец Руй Витория.