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17:46

Пять российских легкоатлетов получили нейтральный статус

спорт

17:46

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Фото: sport.rusathletics.com

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки пяти российских спортсменов на получение нейтрального статуса. Об этом сообщает пресс-служба IAAF в четверг, 28 марта.

Специальная комиссия одобрила заявки Елизаветы Каменец (семиборье), Александра Комарова (десятиборье), Раиля Кутуева (прыжки в длину), Лилии Мендаевой (бег на 1500 м и 3000 м) и Алексея Шевчука (спортивная ходьба).

В пресс-службе IAAF отметили, что прием заявок был открыт в декабре 2018 года. В общей сложности допуск к соревнованиям получили 68 спортсменов. 15 заявок были отклонены.

В 2015 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило российских легкоатлетов в систематическом употреблении запрещенных препаратов. Обвинение строилось на показаниях бывшего глава Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

В результате IAAF приняла лишение дисквалифицировать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). В частности, российским спортсменам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой IAAF. На Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане россияне выступали под нейтральным флагом.

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