Московский саночник выиграл золото ЧМ в составе сборной

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Россияне выиграли эстафету на чемпионате мира по санному спорту в немецком Винтерберге. Победа досталась команде, состоящей из Юрия Прохорова, который представляет Москву, Татьяны Ивановой, Семена Павличенко и Владислава Южакова, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Это первое золото российских спортсменов в данной дисциплине. Серебро взяли саночники из Австрии, уступившие чуть более 0,5 секунды. А бронзовыми призерами стали хозяева трассы.

Таким образом, в общем медальном зачете команда из РФ оказалась третьей. Еще до победы в эстафете Семен Павличенко взял бронзу в спринте и одиночных соревнованиях.

Юрий Прохоров является воспитанником специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Юность Москвы". В сезоне 2016–2017, в командной эстафете в Сигулде, стал победителем этапа Кубка мира. А на заключительном этапе Кубка мира в немецком Альтенберге взял бронзу в командной гонке.

В минувшую пятницу россиянка Софья Самодурова выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию, который проходил в Минске. А чемпионка Игр в южнокорейском Пхенчхане Алина Загитова, лидировавшая после короткой программы, заняла второе место.

На турнире дважды отличились спортивные пары. Серебро досталось Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, а бронза – Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. В танцах третьей место заняли Александра Степанова и Иван Букин. Кроме того, среди мужчин серебро у Александра Самарина.