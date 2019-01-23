Загитова лидирует на ЧЕ в Минске после короткой программы

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Российская фигуристка Алина Загитова идет первой после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.

За свой прокат Загитова набрала 75 баллов. За ней следует еще одна россиянка – Софья Самодурова, получившая 72,88 балла. В тройку лидеров также вошла фигуристка из Швейцарии Алексия Паганини с 65,64 балла.

Третья представительница России – Станислава Константинова – получила 56,76 балла. Сейчас она занимает 11-ю строчку.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Минске с 21 по 27 января. Произвольную программу одиночницы представят в пятницу, 25 января.

В конце декабря 2018 года Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав национальной команды для участия в ЧЕ. В женском одиночном катании за РФ выступают Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. В мужском одиночном – Максим Ковтун, Михаил Коляда и Александр Самарин. Среди спортивных пар выбрали Евгению Тарасову/Владимира Морозова, Наталью Забияко/Александра Энберта и Александру Бойкову/Дмитрия Козловского.