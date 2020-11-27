Победители чемпионата Москвы по корэш примут участие во всероссийском первенстве

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Победители чемпионата Москвы по поясной борьбе корэш войдут в сборную столицы и примут участие в чемпионате России. Он состоится в Казани в декабре 2020 года.

Второй чемпионат Москвы по корэш состоялся 20 и 21 ноября. В рамках соревнования прошли поединки в шести весовых категориях. После предварительных боев были выявлены участники финальной части турнира.

Все участники соревнований прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Спортивное мероприятие провели без зрителей в связи с угрозой распространения COVID-19.

Ранее в Москве открыли Киберспортивную школьную лигу. Платформа призвана объединить киберспортсменов на одной площадке. В рамках лиги у каждого пользователя будет личный рейтинг, который позволит следить за статистикой матчей.