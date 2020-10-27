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Спорт

16:01

Кремлев уйдет из Федерации бокса России в случае избрания главой AIBA

спорт

Фото: ТАСС/Анна Майорова/URA.RU

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев оставит пост, если победит на выборах главы Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Конечно, невозможно будет две должности совмещать. Я думаю, есть у нас достойные кандидаты, кто будет здесь [в России] достойно продолжать. То, что мы сделали, на деле показали, как надо развивать бокс", – заявил специалист.

Кремлев напомнил, что федерация выплачивает ежемесячные стипендии чемпионам, а также выделяет средства региональным суборганизациям.

Свое решение баллотироваться на пост главы AIBA Кремлев мотивировал стремлением развивать бокс во всем мире. Этот процесс, по мнению функционера, поможет повысить уровень конкуренции в данном виде спорта.

Умар Кремлев стал членом исполнительного комитета Федерации бокса России с 1 февраля 2017 года. Позже его избрали на пост генерального секретаря организации.

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