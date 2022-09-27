Гендиректор московского ХК "Динамо" Кошкин покинул пост по семейным обстоятельствам

Фото: dynamo.ru
Гендиректор столичного хоккейного клуба "Динамо" Николай Кошкин покинул свою должность по семейным обстоятельствам. Об этом сообщается на сайте клуба.
"Функции исполняющего обязанности генерального директора возложены на его заместителя Владимира Газизова. Хоккейный клуб "Динамо" благодарит Николая Александровича за проделанную работу", – говорится в сообщении.
Отмечается, что руководство клуба будет и в дальнейшем придерживаться разработанной советом директоров стратегии развития и бороться на самые высокие места в Континентальной хоккейной лиге.
Кошкин занимал пост гендиректора "Динамо" с мая. Ранее он работал в московском футбольном клубе "Локомотив" на должности директора по маркетингу и коммерции.
Ранее сообщалось, что на должность председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги переизбрали Геннадия Тимченко. Он занимает пост еще с 2012 года. Помимо этого, он является председателем совета директоров и президентом петербургского СКА.
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