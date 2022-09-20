Тимченко переизбрали председателем совета директоров КХЛ

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На должность председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги переизбрали Геннадия Тимченко. Об этом сообщает сайт лиги.

Тимченко занимает пост еще с 2012 года. Помимо этого, он является председателем совета директоров и президентом СКА (спортивный клуб военного округа. – Прим.ред.) Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что московский хоккейный клуб ЦСКА победил в матче за Кубок Открытия Фонбет – КХЛ с магнитогорским "Металлургом". Игра завершилась с результатом 6:2. Мероприятие прошло в "ЦСКА-Арене".

Нападающий Эмиль Петтерссон покинул московский КХЛ "Спартак". Контракт на один сезон со спортсменом уже подписал шведский клуб "Тимро".