Первый канал объяснил проблемы с трансляцией Олимпиады на территории Крыма

Фото: ТАСС/Stanislav Kogiku/SOPA Images via ZUMA Press Wire
Размещенные в интернете трансляции Олимпиады, которые Первый канал получает от официального вещателя в Токио, блокируются на территории Крыма в соответствии с требованием Международного олимпийского комитета (МОК), заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Об этом сообщает ТАСС.
"Все трансляции, доступные только в интернет-среде, которые Первый канал получает непосредственно у официального вещателя МОК – OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио, заблокированы для трансляции в Крыму по требованию Международного олимпийского комитета", – сказал Эрнст.
Он уточнил, что именно МОК осуществляет геоблокировку всех трансляций и спецпроектов, размещенных только в Сети, в том числе на портале olympics.1tv.ru. При этом жители Крыма могут следить на Олимпиадой без ограничений в телевизионном эфире и эфирных трансляциях на сайте 1tv.ru.
Ранее представители Первого канала объяснили, почему в прямую трансляцию церемонии открытия Олимпийских игр в Токио не попал выход сборной Украины. Они отметили, что парад спортсменов на церемонии открытия длился около двух часов, поэтому, чтобы выполнить все коммерческие обязательства перед партнерами, его требовалось прерывать рекламой.
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