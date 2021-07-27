Российские гандболистки уступили команде Швеции на Олимпиаде в Токио

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Женская команда Олимпийского комитета России по гандболу уступила сборной Швеции во втором матче группового этапа турнира на Олимпиаде в Токио.

Игра завершилась со счетом 24:36.

Таким образом, по итогам двух встреч ОК России (ROC) занимает четвертое место в группе B с одним очком. В первом матче россиянки сыграли вничью с командой Бразилии (24:24).

Ранее россиянин Владислав Ларин вышел в финал олимпийского турнира по тхэквондо в весовой категории свыше 80 килограммов, гарантировав сборной ОКР как минимум серебряную медаль.

В полуфинальном поединке Ларин уверенно одолел китайца Сунь Хуни со счетом 30:3.