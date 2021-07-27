Анастасия Горбунова упала с велосипеда и сошла с дистанции на соревновании по триатлону

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Россиянка Анастасия Горбунова досрочно завершила борьбу в соревнованиях по триатлону на Олимпийских играх в Токио.

Спортсменка успешно преодолела плавательный этап, но во время гонки упала с велосипеда на мокрой трассе.

Атлеты в триатлоне преодолевают 1,5 километра вплавь, 40 – на велосипеде и еще 10 километров бегом. Делегацию спортсменов ОКР в данном виде спорта также представляет Александра Разаренова.

Ранее начало женских соревнований по триатлону на Олимпиаде в Токио отложили из-за непогоды. Было принято решение перенести старт минимум на 15 минут.

Олимпийские игры в Токио официально стартовали 23 июля. В церемонии открытия приняли участие шесть тысяч спортсменов.