Олимпийская чемпионка рассказала, кому из российских фигуристов нужен психолог

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что фигуристам сборной России Дмитрию Алиеву и Максиму Ковтуну нужна психологическая поддержка, передает RT.

Спортсменка призналась в огромной симпатии к Дмитрию Алиеву, но, по ее мнению, в этом сезоне он "просто рассыпался". "Вот ему точно нужна психологическая поддержка. Талантливый парень, чудесный спортсмен, а сил собраться не нашел", – отметила она.

Также Бестемьянова указала, что подобная ситуация у Максима Ковтуна. Она пожелала ему залечить травмы и постоянно выступать так же триумфально, как это было на чемпионате России. "Это был его триумф", – заключила она.

Сборная России заняла первое место в медальном зачете по итогам чемпионата мира по фигурному катанию, который прошел в японском городе Сайтама. Российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды. Второе место заняла американская команда (1-0-2). Третье место поделили китайские и французские спортсмены, завоевавшие по одной золотой медали.

Кроме того, российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира. Третье место заняла ее соотечественница Евгения Медведева.

Загитова по итогам короткой и произвольной программ набрала 237,50 балла, Медведева – 223,80 балла. Между ними расположилась Элизабет Турсынбаева из Казахстана с 224,76 балла.