Сборная России победила в медальном зачете ЧМ-2019 по фигурному катанию

Фото: ТАСС/Красильников Станислав

Сборная России заняла первое место в медальном зачете по итогам чемпионата мира по фигурному катанию, который прошел в японском городе Сайтама.

Российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды. Второе место заняла американская команда (1-0-2). Третье место поделили китайские и французские спортсмены, завоевавшие по одной золотой медали.

Вместе с тем сборная России потеряла максимальную квоту в мужском одиночном фигурном катании. На чемпионат мира 2020 года можно заявить двух участников вместо трех.

Три квоты предоставлялись командам при условии, что сумма итоговых мест лучших фигуристов не будет превышать 13 на ЧМ-2019, проходящем в японском городе Сайтама. Россияне не смогли добиться необходимого результата.

Победу на ЧМ в мужском одиночном катании одержал американский фигурист Натан Чен (323,42 балла), обновивший два мировых рекорда. Вторым стал японец Юдзуру Ханю (300,97), а бронзу получил еще один американец Винсент Чжоу (281,16).

Лучшим из россиян стал Михаил Коляда, занявший шестое место. Андрей Лазуткин стал 7-м, а Александр Самарин – 11-м.

Российская национальная команда получила максимальную квоту на ЧМ-2020 в танцах льду. Теперь сборная сможет заявить на турнир три дуэта. Аналогично – в женском одиночном катании и парном катании.

Чемпионат мира по фигурному катанию в 2020 году пройдет в канадском Монреале.

