Загитова – топ, Медведева поехала не зря: итоги чемпионата мира в Японии

В воскресенье официально завершился чемпионат мира в японской Сайтаме. На этом турнире российские фигуристки заняли почти весь пьедестал: Алина Загитова завоевала золото, бронза оказалась у Евгении Медведевой. Спортивный обозреватель Москвы 24 – о том, как ЧМ увенчался грандиозным успехом.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Долгожданное золото



Перед чемпионатом мира было слишком много опасений. Из нынешнего состава российской сборной в женском одиночном катании каждый кандидат вызывал вопросы. В начале сезона можно было бы сказать, что очевидный лидер – это Загитова. Однако в декабре случился провал в финале Гран-при, а на чемпионате Европы Алина заняла второе место, допустив несколько серьезных ошибок в произвольной и подарив золото ученице Алексея Мишина Софье Самодуровой.

Самодурова, в свою очередь, вроде бы вполне закономерно застолбила за собой путевку на ЧМ. Но уж слишком проста была программа Софьи для того, чтобы тягаться с японскими фигуристками, к тому же у Самодуровой отсутствовал необходимый соревновательный опыт. К Медведевой тоже было достаточно претензий: якобы сомнительно получила путевку через финал Кубка России, выступив хуже Елизаветы Туктамышевой.

Все эти разговоры шли вплоть до самого чемпионата мира. Где Загитова и Медведева в итоге выложились на все сто процентов, оставив все неудачные прокаты позади себя. Алина откатала безупречную короткую программу, а Женя заняла четвертое место. Софья Самодурова стала лишь девятой по итогам первого соревновательного дня. Японки Рика Кихира и Сатоко Мияхара провалили короткую, зато их соотечественница Каори Сакамото заняла вторую строчку.

Но даже это не помешало россиянке. Загитова выдала едва ли не лучший прокат, идеально исполнив почти все элементы. И заслуженно завоевала титул чемпионки мира, которого долгое время не хватало в ее коллекции. Тогда как японки дружно завалили произвольную и заняли с четвертой по шестую строчки.

Тем не менее, самым неожиданным событием стало, скорее, не золото Загитовой, а бронза Медведевой. Женя прыгнула выше головы и по баллам выступила даже лучше, чем в финале Кубка России. Тем самым посрамив тех, что списал ее со счетов. Что касается Самодуровой, то она в итоге заняла восьмую строчку. Результат не слишком положительный, но у Софьи все еще впереди. Главное - не останавливаться на месте и продолжать работать над усложнением программы.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Парный успех и провал у мужчин



Помимо Загитовой и Медведевой, медали в копилку российской сборной принесли дуэты Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт. По итогам короткой программы Тарасова и Морозов стали первыми и вполне могли завоевать золото. Однако из-за нескольких ошибок в произвольной золото завоевала пара Суй Вэньцзинь/Хань Цун, а российской паре достало лишь серебро. В то же время Наталья Забияко и Александр Энберт, занявшие четвертое место по результатам короткой и произвольной, в итоговой таблице оказались третьими.

Еще одно серебро завоевали в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов. На пьедестал могли также рассчитывать Александра Степанова и Иван Букин, занявшие третье место после ритм-танца. Но в произвольной программе они стали четвертыми и лишились шансов на бронзу, пропустив вперед дуэт Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью из США.

Максим Ковтун снялся из-за травмы, полученной во время Универсиады. Вместо него был заявлен Андрей Лазукин. Помимо Лазукина, представлять Россию должен был Михаил Коляда и Александр Самарин. Оба неплохо проявили себя на чемпионате Европы, хотя и достаточно неожиданно проиграли испанцу Хавьеру Фернандесу, лидируя после короткой программы.

В Сайтаме Коляда и Самарин не смогли войти даже в тройку. Первое место, выдав невероятный прокат, занял американец Натан Чен, вторым стал японец Юдзуру Ханю, считавшийся фаворитом турнира. Третье место занял Винсент Чжоу из США. Коляда стал шестым, Самарин занял и вовсе 12-е место, пропустив вперед Лазукина. Андрей оказался на десятой строчке. Таким образом, Россия не смогла сохранить квоту. Поэтому на следующем чемпионате мира в мужском катании выступят лишь два российских спортсмена. Но не стоит расстраиваться. Главное, чтобы было кому поехать.