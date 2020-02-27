Слушания по делу WADA и РУСАДА пройдут не раньше конца апреля

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Стали известны детали слушания по делу Всемирного и Российского антидопинговых агентств, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-релиз Спортивного арбитражного суда.

В нем сообщается, что заседание проведут не ранее конца апреля. Кроме того, на слушании смогут присутствовать лишь фигуранты дела.

"График подачи письменных представлений установлен и будет действовать до середины апреля 2020 года. Указания относительно проведения слушаний будут опубликованы на более позднем этапе", – отмечается в пресс-релизе.

9 декабря 2019 года WADA отстранило Россию от всех международных спортивных соревнований, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Решение не касается чистых российских спортсменов, которые получат право выступать под нейтральным флагом.

23 января WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории. Также в рамках отстранения речь шла о запрете на участие сборной России по футболу на чемпионате мира 2022 года, однако в FIFA отказались комментировать эту информацию.