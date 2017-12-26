Новогодняя лыжная гонка состоится в Северном Тушине

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

31 декабря в Москве состоится традиционная лыжная гонка "Из старого года – в новый вместе со спортом!".

Мероприятие пройдет в Алешкинском лесу в районе Северное Тушино. Начало гонки – в 23:00, сообщает пресс-служба управы района.

В соревнованиях смогут принять участие спортсмены, а также любители активного отдыха при наличии соответствующей медицинской справки. Победителей и призеров в каждой возрастной группе наградят медалями, дипломами и памятными призами.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что метро, МЦК, а также все ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта будут работать всю новогоднюю ночь. Работу городского транспорта в праздники обеспечат свыше 92 тысяч сотрудников Транспортного комплекса Москвы.