Новогодняя лыжная гонка состоится в Северном Тушине

26 декабря, 21:23
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
31 декабря в Москве состоится традиционная лыжная гонка "Из старого года – в новый вместе со спортом!".
Мероприятие пройдет в Алешкинском лесу в районе Северное Тушино. Начало гонки – в 23:00, сообщает пресс-служба управы района.
В соревнованиях смогут принять участие спортсмены, а также любители активного отдыха при наличии соответствующей медицинской справки. Победителей и призеров в каждой возрастной группе наградят медалями, дипломами и памятными призами.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что метро, МЦК, а также все ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта будут работать всю новогоднюю ночь. Работу городского транспорта в праздники обеспечат свыше 92 тысяч сотрудников Транспортного комплекса Москвы.
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