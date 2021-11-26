Передача Головина помогла "Монако" обыграть "Реал Сосьедад" в Лиге Европы

Фото: Zuma\TASS/Panoramic
Французский футбольный клуб "Монако" победил испанский "Реал Сосьедад" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Игра прошла на стадионе "Луи II" в Монако. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу французской команды.
Счет встречи на 28-й минуте открыл Кевин Фолланд. Нападающему ассистировал российский полузащитник "Монако" Александр Головин.
На 35-й минуте за "Реал Сосьедад" отличился Александер Исак. При этом на 38-й минуте еще один мяч за "Монако" забил Юссуф Фофана.
В параллельном матче группы B нидерландский ПСВ победил австрийский "Штурм" со счетом 2:0.
Таким образом, "Монако" закрепился на первом месте в турнирной таблице. Французский коллектив обеспечил себе выход в плей-офф турнира. На втором месте идет ПСВ, на третьем – "Реал Сосьедад". "Штурм" замыкает турнирную таблицу.
В заключительном туре группового этапа "Монако" на выезде сыграет со Штурмом, а ПСВ – с клубом "Реал Сосьедад". Игры запланированы на 9 декабря.
Ранее московский футбольный клуб "Локомотив" уступил итальянской команде "Лацио" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Игра прошла на стадионе "РЖД-Арена" в Москве. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянцев.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: