Передача Головина помогла "Монако" обыграть "Реал Сосьедад" в Лиге Европы

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Французский футбольный клуб "Монако" победил испанский "Реал Сосьедад" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Игра прошла на стадионе "Луи II" в Монако. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу французской команды.

Счет встречи на 28-й минуте открыл Кевин Фолланд. Нападающему ассистировал российский полузащитник "Монако" Александр Головин.

На 35-й минуте за "Реал Сосьедад" отличился Александер Исак. При этом на 38-й минуте еще один мяч за "Монако" забил Юссуф Фофана.

В параллельном матче группы B нидерландский ПСВ победил австрийский "Штурм" со счетом 2:0.

Таким образом, "Монако" закрепился на первом месте в турнирной таблице. Французский коллектив обеспечил себе выход в плей-офф турнира. На втором месте идет ПСВ, на третьем – "Реал Сосьедад". "Штурм" замыкает турнирную таблицу.

В заключительном туре группового этапа "Монако" на выезде сыграет со Штурмом, а ПСВ – с клубом "Реал Сосьедад". Игры запланированы на 9 декабря.

Ранее московский футбольный клуб "Локомотив" уступил итальянской команде "Лацио" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

Игра прошла на стадионе "РЖД-Арена" в Москве. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянцев.