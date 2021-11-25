"Манчестер Сити" победил ПСЖ в матче группового этапа Лиги чемпионов

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Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" нанес поражение "Пари Сен-Жермен" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Игра прошла на стадионе "Этихад" в Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Счет в матче открыл нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. Игрок отличился на 50-й минуте.

В ответ футболисты "Манчестер Сити" дважды поразили ворота соперников. На 63-й минуте гол забил Рахим Стерлинг, а на 76-й минуте англичан вывел вперед Габриэл Жезус.

По итогам прошедшего тура "Манчестер Сити" набрал 12 очков и обеспечил себе первое место в группе. ПСЖ с 8 баллами закрепился на втором месте. Оба клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее "Зенит" сыграл вничью со шведским "Мальме" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Таким образом, российская команда гарантировала себе участие в плей-офф Лиги Европы.

Игра прошла на стадионе "Эледа" в Швеции. Встреча завершилась со счетом 1:1.