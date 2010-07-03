Сборная МНПЗ победила в городской спартакиаде "Моспром"

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Сборная Московского НПЗ заняла первое место в городской спартакиаде "Моспром". Команда победила в матчах по футболу, волейболу и настольному теннису, что обеспечило выход на первое место в общекомандном зачете.

Соревнования среди работников промышленности и студентов инженерных специальностей проводились впервые. В турнире приняли участие больше 100 столичных предприятий и около трех тысяч спортсменов.

Делегация Московского нефтеперерабатывающего завода стала одной из самых больших на спартакиаде: в ней приняли участие более 50 спортсменов. Они выступили в футболе, волейболе, стритболе, легкой атлетике, шахматах и настольном теннисе.

"Сегодня крупных и средних индустриальных предприятий в Москве — более 700. Современная экономика делает ставку не только на высокие технологии и финансы, но и на развитие человеческого капитала. И корпоративный спорт, тимбилдинги, здоровый образ жизни, безусловно, являются частью HR-стратегии предприятий, работу которых мы поддерживаем", – отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

