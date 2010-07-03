Финал спартакиады "Моспром" посетили более 7 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более семи тысяч зрителей посетили финал первой спартакиады промышленников "Моспром" в Москве.

Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"Учитывая интерес к этому мероприятию, мы планируем сделать его традиционным и привлечь к участию еще больше команд от предприятий и вузов", – заявил он.

Финальный день спартакиады включил в себя соревнования по легкой атлетике, волейболу, мини-футболу, стритболу, настольному теннису и шахматам. В состязаниях встретились 16 команд – работники столичных предприятий и студенты технических университетов.

Среди предприятий в общем зачете победу одержала команда АО "Газпромнефть-МНПЗ", также в тройку лидеров вошли команды ФГУП "НПЦАП" и ОАО "ВНИПИнефть". Среди вузов победу одержал РХТУ им. Менделеева, второе место досталось МАДИ, третье – "МИРЭА".

Для участников мероприятия в "Лужниках" открытые мастер-классы и автограф-сессии провели спортсмены Анатолий Карпов, Александр Мостовой и Никита Моргунов.

В завершении спартакиады прошел праздничный концерт с участием звезд шоу-бизнеса, таких как Тимати, Елена Темникова, Тима Белорусских, T-Killah, Звонкий, Artik & Asti, Нюша и Бьянка.