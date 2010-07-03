Финал спартакиады "Моспром" посетили более 7 тыс человек

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более семи тысяч зрителей посетили финал первой спартакиады промышленников "Моспром" в Москве.
Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
"Учитывая интерес к этому мероприятию, мы планируем сделать его традиционным и привлечь к участию еще больше команд от предприятий и вузов", – заявил он.
Финальный день спартакиады включил в себя соревнования по легкой атлетике, волейболу, мини-футболу, стритболу, настольному теннису и шахматам. В состязаниях встретились 16 команд – работники столичных предприятий и студенты технических университетов.
Среди предприятий в общем зачете победу одержала команда АО "Газпромнефть-МНПЗ", также в тройку лидеров вошли команды ФГУП "НПЦАП" и ОАО "ВНИПИнефть". Среди вузов победу одержал РХТУ им. Менделеева, второе место досталось МАДИ, третье – "МИРЭА".
Для участников мероприятия в "Лужниках" открытые мастер-классы и автограф-сессии провели спортсмены Анатолий Карпов, Александр Мостовой и Никита Моргунов.
В завершении спартакиады прошел праздничный концерт с участием звезд шоу-бизнеса, таких как Тимати, Елена Темникова, Тима Белорусских, T-Killah, Звонкий, Artik & Asti, Нюша и Бьянка.
"Интервью": Александр Прохоров – о спартакиаде "Моспром"
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: