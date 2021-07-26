ФК "Нижний Новгород" дебютировал в РПЛ победой над "Сочи"

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов

Футболисты "Нижнего Новгорода" на домашнем поле обыграли "Сочи" в дебютном матче в Российской Премьер-лиге.

Встреча первого тура завершилась со счетом 1:0. На 68-й минуте мяч в ворота противников забил Игорь Горбунов.

Следующая игра состоится 1 августа на выезде. Нижегородцы встретятся с екатеринбургским "Уралом". На следующий день пройдет матч между "Сочи" и грозненским "Ахматом".

Ранее стало известно, что ЦСКА одержал первую победу в РПЛ под руководством Алексея Березуцкого.

Встреча первого тура Российской Премьер-лиги прошла на стадионе "ВЭБ-Арена" и завершилась со счетом 1:0. Гол на 61-й минуте забил нападающий Антон Заболотный.