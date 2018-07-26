Экс-тренер сборной России прокомментировал новое соглашение с Черчесовым

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Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал информацию о согласовании нового контракта Станислава Черчесова с национальной командой.

"А чему тут удивляться? Работа в сборной родной страны – цель любого тренера. Черчесов этой цели достиг. Он многого добился с российской национальной командой, поэтому абсолютно логично подписание со Станиславом Саламовичем нового контракта", – цитирует Игнатьева RT.

Экс-тренер уверен, что на клубном уровне Черчесов еще успеет поработать, и не согласился с мнением, что Черчесову стоило бы уйти из сборной после успешного выступления команды на ЧМ-2018.

"Рассуждать подобным образом – удел слабых людей, я бы даже сказал, конъюнктурщиков. Уйти в такой ситуации мог бы только человек, не верящий в свои силы и возможности. Кто-то, может, и попытался бы просчитать все варианты, но только не Черчесов", – отметил Игнатьев.

Исполком Российского футбольного союза уже согласовал продление контракта с Черчесовым. Под руководством специалиста сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, уступив в серии пенальти команде Хорватии.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов вошел в число номинантов на звание тренера года FIFA.