Контракт со Станиславом Черчесовым продлят в ближайшее время – РФС

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Гендиректор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что контракт с главным тренером национальной сборной России Станиславом Черчесовым продлят в ближайшее время, передает Агентство "Москва".

"Мы подготовили предложение исполкому продолжить дальнейшее сотрудничество со Станиславом Саламовичем и его тренерским штабом на следующие четыре года", – рассказал Алаев.

Он также отметил, что бюджет тренерского штаба сборной составит 2,5 миллиона евро.

"В скором времени мы подпишем контракт, это всего лишь технические детали", – подчеркнул гендиректор РФС.

На ЧМ-2018 сборная России под руководством Станислава Черчесова впервые в истории дошла до 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов вошел в число номинантов на звание тренера года FIFA.