Контракт со Станиславом Черчесовым продлят в ближайшее время – РФС

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Гендиректор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что контракт с главным тренером национальной сборной России Станиславом Черчесовым продлят в ближайшее время, передает Агентство "Москва".
"Мы подготовили предложение исполкому продолжить дальнейшее сотрудничество со Станиславом Саламовичем и его тренерским штабом на следующие четыре года", – рассказал Алаев.
Он также отметил, что бюджет тренерского штаба сборной составит 2,5 миллиона евро.
"В скором времени мы подпишем контракт, это всего лишь технические детали", – подчеркнул гендиректор РФС.
На ЧМ-2018 сборная России под руководством Станислава Черчесова впервые в истории дошла до 1/4 финала.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов вошел в число номинантов на звание тренера года FIFA.