Черчесов вошел в список претендентов на звание тренера года по версии FIFA

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Тренер национальной сборной России по футболу Станислав Черчесов вошел в число номинантов на звание тренера года FIFA. Победитель будет объявлен 24 сентября в Лондоне. Об этом передает Интерфакс.

Список кандидатов Международная федерация футбола опубликовала на официальной странице организации в Twitter.

OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Coach 2018:

Massimiliano Allegri

Stanislav Cherchesov

Zlatko Dalic

Didier Deschamps

Pep Guardiola

Jurgen Klopp

Roberto Martinez

Diego Simeone

Gareth Southgate

Ernesto Valverde

Zinedine Zidane



For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/BTD5E48lXh — FIFA.com (@FIFAcom) 24 июля 2018 г.



Среди других кандидатов на звание тренера года по версии FIFA оказались тренеры сборных Франции, Хорватии и Англии – Дидье Дешам, Златко Далич и Гарет Саутгейт соответственно.

Помимо этого, в число претендентов вошли тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, тренер "Атлетико" Диего Симеоне, тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде и тренер "Реала" в сезоне 2017–2018 Зинедин Зидан.

Ранее сообщалось, что главный тренер российской сборной Черчесов стал национальным героем, а западные СМИ провозгласили его менеджером, который сделал невозможное.