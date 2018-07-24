Черчесов вошел в список претендентов на звание тренера года по версии FIFA

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Тренер национальной сборной России по футболу Станислав Черчесов вошел в число номинантов на звание тренера года FIFA. Победитель будет объявлен 24 сентября в Лондоне. Об этом передает Интерфакс.
Список кандидатов Международная федерация футбола опубликовала на официальной странице организации в Twitter.
OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Coach 2018:— FIFA.com (@FIFAcom) 24 июля 2018 г.
Massimiliano Allegri
Stanislav Cherchesov
Zlatko Dalic
Didier Deschamps
Pep Guardiola
Jurgen Klopp
Roberto Martinez
Diego Simeone
Gareth Southgate
Ernesto Valverde
Zinedine Zidane
For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/BTD5E48lXh
Среди других кандидатов на звание тренера года по версии FIFA оказались тренеры сборных Франции, Хорватии и Англии – Дидье Дешам, Златко Далич и Гарет Саутгейт соответственно.
Помимо этого, в число претендентов вошли тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, тренер "Атлетико" Диего Симеоне, тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде и тренер "Реала" в сезоне 2017–2018 Зинедин Зидан.
Ранее сообщалось, что главный тренер российской сборной Черчесов стал национальным героем, а западные СМИ провозгласили его менеджером, который сделал невозможное.
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