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Москва 24

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Спорт

24 июля, 15:56

Черчесов вошел в список претендентов на звание тренера года по версии FIFA

спорт общество

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Тренер национальной сборной России по футболу Станислав Черчесов вошел в число номинантов на звание тренера года FIFA. Победитель будет объявлен 24 сентября в Лондоне. Об этом передает Интерфакс.

Список кандидатов Международная федерация футбола опубликовала на официальной странице организации в Twitter.


Среди других кандидатов на звание тренера года по версии FIFA оказались тренеры сборных Франции, Хорватии и Англии – Дидье Дешам, Златко Далич и Гарет Саутгейт соответственно.

Помимо этого, в число претендентов вошли тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, тренер "Атлетико" Диего Симеоне, тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде и тренер "Реала" в сезоне 2017–2018 Зинедин Зидан.

Ранее сообщалось, что главный тренер российской сборной Черчесов стал национальным героем, а западные СМИ провозгласили его менеджером, который сделал невозможное.

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