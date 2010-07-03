Хоккеист Овечкин встретился с Трампом в Белом доме

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме чемпиона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз", передает ТАСС.
В составе клуба выступают трое россиян – Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. "Мы попытаемся сделать это снова", – сказал Овечкин главе США. "Я думаю, что вас ждет успех. Очень горжусь вами, парни", – ответил на это американский лидер.
Трамп также заявил, что его дочь Иванка является "огромным фанатом" Овечкина. "Алекс, поздравляю тебя, мы все будем смотреть за твоей игрой через несколько недель, не сомневаюсь, что твоя команда замечательно справится", – добавил Трамп.
Отмечается, что трое хоккеистов "Вашингтона" – Деванте Смит-Пелли, Бретт Коннолли и Брэйден Холтби – отказались от визита в Белый дом в знак протеста против взглядов Трампа.
Ранее сообщалось, что Овечкин стал самым результативным российским игроком в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив трехкратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Федорова.
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