Хоккеист Овечкин встретился с Трампом в Белом доме

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме чемпиона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз", передает ТАСС.

В составе клуба выступают трое россиян – Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. "Мы попытаемся сделать это снова", – сказал Овечкин главе США. "Я думаю, что вас ждет успех. Очень горжусь вами, парни", – ответил на это американский лидер.

Amazing day today at the White House. Thank you for this great opportunity - it was a memorable experience for everyone involved.#ALLCAPS pic.twitter.com/p4XVzSex2z