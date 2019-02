Овечкин обошел Федорова и стал самым результативным российским игроком в НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал самым результативным российским игроком в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), опередив трехкратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Федорова, сообщает ТАСС.

Нападающий набрал 1180-е очко в матче против "Ванкувер Кэнакс", прошедшем в ночь на среду, 6 февраля. Овечкин принял участие в первой шайбе своей команды, отметившись результативной передачей. Россиянин бурно отпраздновал достижение.

There ya have it.@ovi8 is now the highest-scoring Russian player ever! 👏 pic.twitter.com/wGqoViJFvh