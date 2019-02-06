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10:43

Овечкин обошел Федорова и стал самым результативным российским игроком в НХЛ

спорт за рубежом

10:43

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Фото: ТАСС/Nathan Denette

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал самым результативным российским игроком в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), опередив трехкратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Федорова, сообщает ТАСС.

Нападающий набрал 1180-е очко в матче против "Ванкувер Кэнакс", прошедшем в ночь на среду, 6 февраля. Овечкин принял участие в первой шайбе своей команды, отметившись результативной передачей. Россиянин бурно отпраздновал достижение.


Встреча завершилась победой "Вашингтона" со счетом 3:1. Шайбы забрасывали Ти Джей Оши, Бретт Коннолли и Якуб Врана. Еще один российский хоккеист Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами.

Овечкина с очередным достижением поздравил прежний обладатель рекорда Сергей Федоров. "Я рад за Сашу, этот результат — нормальная ситуация, надеюсь, что еще не один рекорд покорится ему в ближайшем будущем. Я желаю ему долгих лет в хоккее и жизни, удачи на хоккейной площадке", — отметил Федоров.

Александр Овечкин — воспитанник московского "Динамо". В 2005 году хоккеист перебрался за океан и стал защищать цвета "Вашингтон Кэпиталз". Спустя пять лет Овечкин получил капитанскую повязку.

В сезоне-2017/18 "Вашингтон Кэпиталз" впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии "Вегас Годен Найтс" со счетом 4:1.

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спорт за рубежом

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