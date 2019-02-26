"Спартак" одолел СКА в первом матче плей-офф Кубка Гагарина

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Московский "Спартак" одолел питерский СКА в гостевом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).

В составе красно-белых заброшенными шайбами отметились Робин Ганзл (на 18-й минуте) и Мартиньш Карсумс (20).

Вторая игра серии до четырех побед пройдет в Санкт-Петербурге в четверг, 28 февраля.

В параллельном матче ЦСКА добился уверенной победы над "Витязем" – 4:0. Накануне "Динамо" одолело "Йокерит" – 4:2.