"Динамо" переиграло "Йокерит" в стартовом матче Кубка Гагарина

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Московское "Динамо" обыграло "Йокерит" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча, состоявшаяся в Хельсинки, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 1:1, 3:1).

В составе москвичей шайбы забросили Даниил Тарасов (30-я минута), Иван Муранов (46), Вадим Шипачев (50) и Евгений Мозер (60). У хозяев отличились Джон Норман (34) и Кристиан Весалайнен (52).

Второй матч пройдет в Хельсинки 27 февраля. Серия будет длиться до четырех побед одной из команд.