В России впервые пройдет чемпионат Европы по BMX-фристайлу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москва примет чемпионат Европы по BMX-фристайлу в период с 12 по 14 ноября. Состязания пройдут при поддержке столичного департамента спорта.
Участие в турнире примут более 50 райдеров из 14 стран. Заявлены спортсмены из Нидерландов, Швейцарии, Великобритании, Германии и ряда других стран.
Россию на чемпионате Европы представят Константин Андреев и Ирек Ризаев. Райдеры входят в топ-20 мирового рейтинга по BMX-фристайлу, а ранее выступали в составе делегации спортсменов ОКР на Олимпиаде.
Соревнования пройдут на площадке Music Media Dome. Турнир организуют в формате COVID-free. Попасть туда можно будет только при наличии QR-кодов о вакцинации от коронавируса или о перенесенной болезни.
Ранее сообщалось, что в Москве подарят дождевики пользователям велопроката "Велобайк". Данная акция подготовлена при участии департамента транспорта Москвы.
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