Фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в "Лужниках" 27 сентября

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Фестиваль экстремальных видов спорта "Уличный драйв" пройдет в комплексе "Лужники"в субботу, 27 сентября. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Гостей ждут мастер-классы от титулованных райдеров и других спортсменов. Для подростков пройдут любительские соревнования по BMX и самокатному спорту. Всего запланированы мероприятия по 11 дисциплинам, включая FMX, роллерный спорт, флэтленд, стантрайдинг, гидрофлай, скейтбординг, паркур, воркаут и брейк-данс.

Внимание уделят и социальной программе – ребята из детских домов и посетители с особенностями здоровья смогут пообщаться со спортсменами и прокатиться на мотоциклах.

На фестивале соберутся спортсмены со всего мира – более чем из 15 стран, включая США, Бразилию, Японию, ОАЭ и страны Европы.

Специально для события территорию "Лужников" преобразуют: вдоль Большой спортивной арены установят трамплины и экстрим-конструкции. Особое место займет "царь-рампа" – крупнейшая в Европе конструкция для трюков от скейтбордистов, роллеров и BMX-райдеров.

"Уличный драйв" – это по-настоящему новый уровень экстремальных соревнований. Никогда ранее подобные мероприятия не проходили вокруг главной арены страны, где свыше 10 тысяч человек смогут вживую наблюдать за выступлениями райдеров", – отметил основоположник FMX в России и многократный участник чемпионатов мира Алексей Колесников.

Фестиваль начнется в 12:00, вход бесплатный. Завершится день большим концертом с участием артистов, среди которых Xolidayboy, группа "Кипелов" и Xzibit.

