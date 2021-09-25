Москва примет чемпионат мира по натурбану в 2023 году

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Москва в 2023 году примет чемпионат мира по натурбану. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Международную федерацию санного спорта (FIL).

Уточняется, что такое решение приняли на конгрессе FIL в Зальцбурге. В России пройдут такие соревнования впервые, так как в Москве был только чемпионат Европы-2020.

Натурбан – неолимпийская дисциплина санного спорта, которая заключается в спуске на скорость по естественной трассе.

Ранее сообщалось, что горнолыжный кластер откроют на Воробьевых горах в начале 2022 года. В рамках проекта планируют сделать бугельную канатку, сноуборд- и экстрим-парки, роллердром, санную трассу, трамплины для прыжков на лыжах, трамплин для сноуборда и фристайла Big-Air.