Москва онлайн покажет соревнования по хоббихорсингу

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

25 сентября зрители Москвы онлайн увидят в прямом эфире соревнования по хоббихорсингу в конно-спортивном клубе "Измайлово".

Хоббихорсинг – это спортивное движение, которое стремительно набирает популярность по всему миру. Спортсмены, оседлав игрушечного коня, преодолевают препятствия, повторяя позы и движения, свойственные настоящим всадникам. В соревнованиях побеждает тот, кто не только хорошо проходит испытания, но и выглядит наиболее убедительно в образе наездника.

Смотрите прямую трансляцию 25 сентября в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.