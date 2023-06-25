Первый этап велогонки "Пять колец Москвы" отменили на фоне режима КТО

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Первый этап международной велогонки "Пять колец Москвы" решили отменить, сообщает телеграм-канал Федерации велосипедного спорта России.

"В связи с постановлением о введении режима контртеррористической операции на территории Москвы и Московской области, сообщаем об отмене первого этапа многодневной велогонки "Пять колец Москвы". О возможности проведения второго этапа мы сообщим в социальных сетях", – говорится в сообщении.

Велогонка "Пять колец Москвы" является старейшей в истории российского велоспорта. Первое такое мероприятие по Садовому кольцу провели в столице еще в 1920 году.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской области и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции. Это случилось на фоне попытки вооруженного мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.