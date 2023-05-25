Умер экс-нападающий хоккейного "Авангарда" Евгений Хацей

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Бывший нападающий и вице-президент омского хоккейного клуба "Авангард" Евгений Хацей скончался в возрасте 46 лет. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"С глубоким прискорбием сообщаем о скоропостижной кончине Евгения Хацея. <...> Евгений Хацей навсегда останется в истории омского хоккея как профессионал своего дела", – говорится в сообщении.

По данным газеты "Спорт-Экспресс", причиной смерти спортсмена стал сердечный приступ.

За свою спортивную карьеру Хацей успел поиграть в том числе за такие клубы, как "Мечел", "Торпедо", "Сибирь", "Металлург" и "Витязь". В 2004 году он вместе с "Авангардом" выиграл чемпионат России, а в 2005 году – Кубок европейских чемпионов.

С 2018 года хоккеист занимал различные руководящие должности в омском клубе, в частности, был его вице-президентом. Весной прошлого года он стал директором спортивной академии "Авангарда".

