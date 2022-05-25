Замначальника аппарата Собянина назначен первым вице-президентом Федерации ММА по Москве

Фото: телеграм-канал "MMA RUSSIA"

Заместитель начальника аппарата Сергея Собянина Борис Булай назначен первым вице-президентом Федерации ММА по Москве, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на телеграм-канал "MMA RUSSIA".

"Источник в Федерации ММА подтвердил сегодня, что замначальника аппарата Сергея Собянина Борис Булай теперь будет отвечать за развитие смешанных единоборств в столичном регионе. Его назначили 1-м вице-президентом Федерации ММА по Москве", – отмечается в сообщении.

В аппарате столичного мэра Булай с августа 2021 года находился на посту замруководителя. До этого он также был первым замруководителя пресс-службы аппарата Собянина.

Ранее российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко объявил, что уходит из Союза ММА РФ. Свое решение он объяснил разногласиями с действующим руководством. В частности, с президентом Союза Радмиром Габлуллиным.