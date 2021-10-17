Боец ММА Минеев одержал победу над Исмаиловым на турнире в Сочи

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев одержал победу над Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights в средней весовой категории до 83,9 килограммов.

Поединок, который состоялся в Сочи, был завершен после технического нокаута в третьем раунде.

По итогам боя в активе 31-летнего Минеева 15 побед, 1 поражение и 1 ничья. На счету 35-летнего Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 ничья.

В конце декабря прошлого года бойцы Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили драку на турнире. Потасовка произошла в октагоне после словесной перепалки.

Для того чтобы разнять дерущихся, пришлось вмешаться полиции. Турнир из-за произошедшего пришлось прервать. После конфликта бойцы дали объяснения полицейским. Сообщалось, что участники потасовки не получили серьезных повреждений.