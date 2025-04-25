25 апреля, 18:31Спорт
Российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал золотую медаль чемпионата Европы
Фото: ТАСС/ABACA/Joly Victor
Дзюдоист из России Тимур Арбузов завоевал золотую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 81 килограмма. Об этом сообщает ТАСС.
Турнир проходит в столице Черногории – Подгорице. В финале соревнований россиянин победил грузина Тато Григалашвили.
Между тем российские борцы уже выиграли 10 золотых, две серебряных и пять бронзовых медалей на этом же чемпионате в Братиславе. В сумме команда из РФ взяла 17 наград из 30.
В соревнованиях по вольной борьбе золотые медали получили Начын Монгуш, Заур Угуев, Ибрагим Ибрагимов, Давид Баев и Ахмед Усманов. Среди борцов, которые выступали в вольном стиле, серебряными призерами стали Заурбек Сидаков и Магомед Курбанов. Бронзовую медаль завоевал Артур Найфонов.
Кроме того, Эмин Сефершаев и Сергей Семенов взяли золотые медали в соревнованиях по греко-римской борьбе.
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