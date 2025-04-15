Российская баскетболистка впервые за 7 лет выбрана на драфте WNBA

Фото: basket.ugmk.com

Российскую баскетболистку Анастасию Олаири Косу выбрали во втором раунде драфта Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), сообщает ТАСС.

Мероприятие драфта проходило в Нью‑Йорке 14 апреля. Россиянку под 15-м номером взяла команда "Миннесота Линкс". С 2022 года Косу выступает за УГМК, также спортсменка играла за курское "Динамо". По итогам прошлого сезона она вошла в символическую пятерку регулярного чемпионата премьер-лиги, а в новом сезоне ее признали самым ценным игроком матча за Суперкубок.

В последний раз российские баскетболистки выбирались на драфте в 2018 году. Мария Клюндикова (Вадеева) была выбрана под 11-м номером, Раиса Мусина – 21-м.

Ранее российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что был бы горд вновь выступить за Россию на зимней Олимпиаде. Спортсмен добавил, что вопрос о составе сборной лучше задавать главному тренеру.