Российского легкоатлета дисквалифицировали на 8 лет

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Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало легкоатлета Германа Комарова на восемь лет. Об этом пишет портал News.ru.

Как пояснили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), спортсмен нарушил один из пунктов Общероссийских антидопинговых правил ("Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб"). Уточняется, что срок дисквалификации легкоатлета начинается 25 июня.

Герман Комаров завоевал бронзу по метанию копья на чемпионате России 2014 года. Ранее он уже был дисквалифицирован на период с 25 июня 2015 года по 24 июня 2019 года. Таким образом, РУСАДА продлило срок дисквалификации спортсмена.

В начале февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российского ходока Анисю Кирдяпкину на три года. Причиной стало нарушение антидопинговых правил. Незадолго до этого РУСАДА приняло решение отстранить от соревнований велоспортсменов Николая Пухиря и Веру Дутову на один и четыре года за нарушение антидопинговых правил.

В начале 2019 года представители РУСАДА заявили, что агентство готово сделать все возможное, чтобы сборная России в полном составе приняла участие в олимпийских играх в Токио в следующем году. Глава РУСАДА Юрий Ганус отметил, что после восстановления полноценного статуса агентства, на изменение отношения к российским спортсменам может уйти несколько лет.