Газизов объяснил слух о возможном получении им доли "Спартака" при увольнении

Фото: ТАСС/Вадим Брайдов
В расписке, в которой владелец "Спартака" Леонид Федун обещал Шамилю Газизову долю клуба, речь шла не об увольнении, а о достижении определенных результатов. Об этом бывший генеральный директор футбольного клуба заявил в беседе с РИА Новости.
"При найме на работу мне была написана расписка, что при достижении определенных результатов будут такие-то опционы. Это определенная доля в "Спартаке" и денежное вознаграждение лично от Леонида Арнольдовича", – сказал Газизов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Федун при найме Газизова на работу якобы написал расписку, в которой обещал в случае отставки выплатить последнему по одному миллиону евро за каждый призовой год в еврокубках, а также передать ему 10% акций клуба.
Накануне стала известна дата проведения матча московских клубов "Спартак" и ЦСКА в рамках 19-го тура розыгрыша Российской Премьер-лиги. Встреча состоится 26 февраля на поле стадиона "Открытие Банк Арена" в 19:00.
С подробным расписанием матчей на 19–21-й туры РПЛ и 1/8 финала Кубка России можно ознакомиться на сайте лиги.
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